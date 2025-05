L’Ue nel panico punta sul Mercosur

L'Unione Europea, in preda al panico, guarda al Mercosur come a una possibile ancora di salvezza. Con i dazi di Trump all'orizzonte, il rischio di un'improvvisa contrazione della domanda si fa tangibile, minacciando le economie più fragili del continente. In un contesto globale di incertezze, l'alleanza con l'America Latina potrebbe rappresentare una chiave strategica per stabilizzare le relazioni commerciali e affrontare le sfide imminenti. È ora di agire!

Dai dazi di Trump, sempre che arrivino, arriverà uno shock sulla domanda che colpisce un continente come l’Europa già in equilibrio instabile e manderanno nel panico le economie più piccole. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Ue nel panico punta sul Mercosur

