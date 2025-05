Luci e ombre sul Palio Organizzazione ok ma dirette tv lunghe | Critiche ingenerose

Il Palio di Legnano 2025 si conferma un simbolo di unità e tradizione, ma non mancano le polemiche. Se da un lato l'organizzazione ha brillato, dall'altro le dirette tv risultano pesanti. Tuttavia, la crescente partecipazione e il rinnovato senso di appartenenza mostrano come questa festa continui a riunire i legnanesi. Un esempio da seguire in un’epoca in cui le tradizioni possono essere il motore di una comunità viva e dinamica.

Una grande partecipazione agli eventi principali, non solo nell’ultima domenica di maggio, e la crescita del senso di appartenenza che rende il Palio la manifestazione più amata dai legnanesi e che negli ultimi anni ha contribuito a ripopolare i manieri delle Contrade. Passa anche da queste considerazioni il bilancio dell’edizione 2025 della manifestazione, tracciato nella mattinata di ieri dai vertici della Fondazione Palio e dal Supremo magistrato nonché sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. Per la Fondazione erano presenti il presidente, Luca Roveda, il vicepresidente Alberto Romanò e i consiglieri Massimiliano Roveda e Francesca Mineo, affiancati dal Cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luci e ombre sul Palio. Organizzazione ok ma dirette tv lunghe: "Critiche ingenerose"

