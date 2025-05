Luchè | “Pensavo di meritare di più poi ho capito che il successo non è fatto di stream e soldi”

Luchè, icona del rap italiano, svela una verità profonda: "Pensavo di meritare di più, poi ho capito che il successo non è fatto di stream e soldi". Con il suo nuovo album "Il mio lato peggiore", il rapper campano offre una riflessione sul vero significato della realizzazione personale, in un'epoca in cui il successo è spesso misurato dai numeri. Non perdere l'opportunità di scoprire la sua autentica essenza, il 5 giugno allo Stadio Maradona!

Luchè ha pubblicato lo scorso 16 maggio Il mio lato peggiore, il nuovo album che arriva a un anno dal ritorno dei Co'Sang con Dinastia: qui l'intervista al rapper campano, a pochi giorni dall'appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Luchè: “Pensavo di meritare di più, poi ho capito che il successo non è fatto di stream e soldi”

Luchè al “Vulcano Buono” il 19 maggio. Firmacopie in piazza Capri del nuovo cd “Il mio lato peggiore”

Il 19 maggio 2025, alle ore 17.00, il Vulcano Buono ospiterà Luchè per un esclusivo firmacopie in piazza Capri.