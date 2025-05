Lucchese 1905 | rischio esclusione dal calcio professionistico e ripartenza dall' Eccellenza

La Lucchese 1905 si trova sull'orlo dell'esclusione dal calcio professionistico, un destino che potrebbe segnare la fine di una storica avventura. Con la nuova normativa, la ripartenza avverrebbe direttamente dall'Eccellenza, un cambiamento che riflette le sfide crescenti del calcio italiano. Questo scenario solleva interrogativi sul futuro dei club storici e sulla sostenibilità economica nel nostro calcio. Riuscirà la Lucchese a trovare una via d'uscita? La speranza è l'ultima a morire

Soltanto dopo la data del 6 giugno, giorno ultimo per l'iscrizione al campionato di Lega "Pro" e dopo che nessuno avrĂ presentato le garanzie economiche richieste, la Lucchese 1905 sarĂ sbattuta fuori dal calcio professionistico. E, dal momento che è cambiata la norma, l'eventuale ripartenza non sarebbe piĂą in serie "D", come è giĂ accaduto nel recente passato, ma, addirittura, dall' Eccellenza. In questo caso non sarebbe la prima volta che la Pantera, sotto un altro nome, perchĂ© quello di Lucchese 1905 non esisterĂ piĂą, ricomincerebbe dall'Eccellenza. Era accaduto nell'estate del 2011, dopo che il tribunale aveva dichiarato l'ennesimo fallimento del club rossonero.

Lucchese 1905 dichiarata fallita: corsa contro il tempo per salvare la squadra

La Lucchese 1905 calcio, storica società lucchese, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lucca, segnando il quarto dissesto in 17 anni.

