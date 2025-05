Lucca Juventus Gasperini fa lo sgambetto ai bianconeri | la Roma forte sull’attaccante che è conteso da altri club di Serie A Ultime

Il mercato calcistico è in fermento e Lorenzo Lucca è il protagonista indiscusso di questa incredibile saga. Gasperini, con la sua astuzia, mette i bastoni tra le ruote alla Juventus, mentre la Roma si fa avanti per accaparrarsi il giovane attaccante. In un panorama sportivo dove ogni mossa conta, Lucca potrebbe diventare il tassello fondamentale per una delle grandi del nostro campionato. Chi avrà la meglio? La sfida è aperta!

Lucca Juventus, Gasperini fa lo sgambetto ai bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante accostato al mercato Juve che è apprezzato anche dalla Roma. PAROLE – «Lucca è molto ambito da diverse società ma c’è un retroscena sull’ultimo sessione di mercato dove l’Atalanta ci aveva provato pesantemente su indicazione di Gasperini e siccome piace anche alla Roma è un nome che va seguito con atttenzione. Lucca è nella lista di Napoli e di altri club importanti possa essere uno dei nomi fatti da Gasperini». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus, Gasperini fa lo sgambetto ai bianconeri: la Roma forte sull’attaccante che è conteso da altri club di Serie A. Ultime

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime

Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

Cerca Video su questo argomento: Lucca Juventus Gasperini Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Quanto vale Lucca? Le cifre e gli scenari per la Juve; Panchine in A: Gasperini ha scelto la Roma; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Niente Juve per Gasperini. Osimhen difficile senza Giuntoli....; Probabili formazioni Serie A, giornata 38 | Italia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lucca Juventus, Gasperini fa lo sgambetto ai bianconeri: la Roma forte sull’attaccante che è conteso da altri club di Serie A. Ultime

Da juventusnews24.com: Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante accostato al mercato Juve che è apprezzato anche ... aveva provato pesantemente su ...

Il Messaggero - Gasperini respinge la Juventus

Lo riporta tuttojuve.com: Gasperini respinge la corte della Juventus. Arriva il sì alla Roma" è il titolo de Il Messaggero per parlare della scelta della Roma ricaduta su Gian Piero ...

La Roma di Gasperini prende forma: tra Lucca e Bijol, il mercato parte in salita

Scrive informazione.it: Mentre l’ufficialità dell’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa tarda ad arrivare, il club ha già iniziato a lavorare per costruire una squadra su misura per il tecnico. Il nodo da ...