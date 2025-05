Lucarelli contro Wanda Nara | “Non sei venuta qui gratis” poi lo sfogo | “Icardi si è tenuto la coppa di Ballando”

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara accende i riflettori su un tema sempre attuale: l'impegno nel mondo dello spettacolo. "Non sei venuta qui gratis" sottolinea l'importanza della preparazione. Mentre Nara si scusa per la sua esibizione, Icardi resta al centro del dibattito. Questo episodio dimostra quanto il pubblico pretenda autenticità e dedizione da chi calca le scene. Non è solo danza, è passione!

Wanda Nara si scusa per la scarsa esibizione con Chiquito a Sognando Ballando con le stelle: "Abbiamo provato solo qualche ora, è venuto in hotel ma non c’erano gli spazi per farlo“. Selvaggia Lucarelli non ha voluto soprassedere: "Dovevi venire tu in sala prove, non sei venuta qui gratis". Poi lo sfogo della showgirl sull'ex marito Mauro Icardi: "Dopo il divorzio si è tenuto la coppa di Ballando". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lucarelli contro Wanda Nara: “Non sei venuta qui gratis”, poi lo sfogo: “Icardi si è tenuto la coppa di Ballando”

Wanda Nara a Sognando Ballando: ‘Nel divorzio ho perso anche la Coppa’, tensione con Selvaggia Lucarelli

Wanda Nara torna trionfante su Rai 1 a “Sognando Ballando” dopo una tempesta di emozioni e polemiche.

