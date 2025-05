Luca Gemello | stagione positiva con 13 clean sheet per il portiere del Perugia

Luca Gemello ha chiuso la stagione con 13 clean sheet, un traguardo che segna una rinascita per il portiere del Perugia. Dopo un inizio difficile e qualche errore, la sua crescita costante è il riflesso di un trend positivo nel calcio italiano, dove i giovani stanno emergendo con forza. Gemello, tornato protagonista dopo anni di panchina, rappresenta l'ottimismo di un'intera tifoseria. La sua storia è un invito a credere sempre nelle seconde possibilità !

Una partenza in salita, prevedibile, poi una crescita costante, con grandi giornate ed altre un po’ anonime o con qualche sbavatura. Alla fine, il bilancio della stagione di Luca Gemello è positivo. Il numero uno biancorosso era reduce da stagioni in categorie superiori, con il Torino in serie A, ma da spettatore in panchina, senza la partita. Il portiere arrivato l’estate scorsa, a titolo definitivo, e con un contratto fino al 2027, nonostante la stagione da dimenticare, ha collezionato 13 clean sheet, gare senza subire gol. Un buon quinto posto, alle spalle del portiere della Ternana, Vannucchi, di quello dell’Arezzo, Trombini, della Vis Pesaro Vukovic e del Gubbio, Venturi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net