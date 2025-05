Luca Argentero | Ho smesso di fumare perché vorrei campare il più possibile per occuparmi di mia moglie e dei miei figli Belve? Non andrei mai in un posto dove cercano di metterti in difficoltà Quella di Michele Morrone è stata una sboronata

Luca Argentero, noto per il suo talento e la sua spontaneità, svela un lato inedito della sua vita: ha smesso di fumare per dedicarsi completamente alla sua famiglia. In un'epoca in cui il benessere e la salute sono al centro dei nostri pensieri, il suo messaggio è chiaro: la famiglia è la priorità. E mentre il gossip si infiamma su altre celebrità, Argentero si distingue con un approccio autentico e sincero. Scopri la sua evoluzione da attore a padre.

Ospite della seconda edizione di ON AIR a Palermo l'attore parla della sua vita privata, di come è cambiato da quando è diventato padre e del perché non lo vedremo mai sullo sgabello del programma di Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luca Argentero: «Ho smesso di fumare perché vorrei campare il più possibile per occuparmi di mia moglie e dei miei figli. Belve? Non andrei mai in un posto dove cercano di metterti in difficoltà. Quella di Michele Morrone è stata una sboronata»

Mister Movie | Luca Argentero spegne i rumors sul ritiro e confessa: “Sanremo? Un sogno!”

Luca Argentero ha recentemente svelato i suoi progetti futuri in un’intervista a

Cerca Video su questo argomento: Luca Argentero Ho Smesso Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Luca Argentero dalla carriera all'amore per Cristina Marino: «Ormai ho la pancia e le rughe. Il Grande Fratello per soldi, ora ho scritto un libro»

Scrive ilmessaggero.it: Oggi invece Luca Argentero, il bello di Doc-nelle tue mani, si sente «Un rottame. Ho la testa ormai grigia ... E non abbiamo mai smesso».

Luca Argentero: "A 45 anni mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe"

Segnala repubblica.it: "Il personaggio di Fabio Resti è lontano anni luce da Luca Argentero ... quasi senza accorgersene. Io ho persino smesso di fumare". Il cinema rimane per Argentero il vero grande amore, sebbene ...

Luca Argentero: “Il GF? Lo feci per soldi. Nella mia carriera fortuna e bellezza mi hanno aiutato”

Scrive fanpage.it: l'ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso. L'esordio in tv con il Grande Fratello Luca Argentero ha esordito in televisione ...