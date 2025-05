Luca Argentero al Festival On Air | Michele Morrone a Belve? Ho sorriso Un eccesso di ego è bizzarro giudicarsi da soli Sparare a zero sui tuoi colleghi italiani mi sembra un po’ una sboronata – Video

Luca Argentero brilla al Festival On Air di Palermo, un evento che celebra l'arte cinematografica in un'epoca in cui il digitale sta rivoluzionando il panorama audiovisivo. Durante il suo intervento, ha sollevato un tema intrigante: l'eccesso di ego nell'industria, sottolineando come critiche gratuite ai colleghi possano risultare vuote. Un invito a riflettere sull'importanza della collaborazione e del rispetto reciproco in un settore in continua evoluzione. Non perderti le sue parole!

Luca Argentero è uno dei protagonisti di On Air, il festival dedicato al cinema e alle serie tv diretto da Simona Gobbi, che in questi ultimi giorni di maggio si sta tenendo nella magnifica cornice di Palermo. L'attore piemontese prima del talk condotto dal giornalista di Vanity Fair Mario Manca a Palazzo dei Normanni, ha incontrato al stampa presso la sala del Grand Hotel et Des Palmes, nel cuore pulsante del capoluogo siciliano. Noi di SuperGuidaTv abbiamo rivolto all'attore protagonista di Doc – Nelle tue mani, qualche domanda sul suo possibile futuro da regista e un commento alle dichiarazioni fatte dal collega Michele Morrone durante la trasmissione tv Belve condotta da Francesca Fagnani.

Mister Movie | Luca Argentero spegne i rumors sul ritiro e confessa: “Sanremo? Un sogno!”

Luca Argentero ha recentemente svelato i suoi progetti futuri in un’intervista a

