Lotta all’evasione il Comune di Napoli incassa solo 772 euro dalle sue denunce al Fisco

La lotta all'evasione fiscale a Napoli si scontra con un duro realtà: solo 772 euro incassati dalle denunce al fisco. Nonostante le potenzialità, solo tre comuni campani su 550 hanno collaborato attivamente. Questo dato, oltre a evidenziare un problema di gestione, riflette una sfida più ampia per il Paese: un'azione più incisiva è fondamentale per garantire equità e sviluppo. È tempo di agire per un futuro più giusto!

Tempo di lettura: 3 minuti Secondo l’ufficio studi della Cgia Mestre, per l’anno anno fiscale 2023 solo tre Comuni campani su 550 hanno collaborato con l’Agenzia delle entrate, nella lotta all’evasioneelusione fiscale. Si tratta di Napoli, Benevento ed Eboli (Salerno). Per legge, le segnalazioni al Fisco fruttano agli enti locali un importo economico del 50% di quanto accertato. Potenzialmente, potrebbe essere un bel gruzzoletto. Specie per le casse più asfittiche. Ma sapete a quanto ammontano gli incassi, per questi tre comuni? 6.022,40 a Benevento, il più virtuoso (1.789 euro nel 2022). Sono invece appena 772,90 gli euro riscossi a Napoli (ma l’anno prima erano 651). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotta all’evasione, il Comune di Napoli incassa solo 772 euro dalle sue denunce al Fisco

