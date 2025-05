Lotta all’evasione il Comune di Benevento incassa solo ‘spicci’ dalle sue denunce al Fisco

Il Comune di Benevento si trova a fare i conti con un triste primato: le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate si traducono in pochi "spicci". In un'epoca in cui la lotta all'evasione fiscale è cruciale per il rilancio economico del Paese, solo tre Comuni campani rispondono alla chiamata. Il dato mette in luce l'urgenza di una maggiore collaborazione tra enti locali e fisco, per non sprecare opportunità vitali per il territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Secondo l’ufficio studi della Cgia Mestre, per l’anno anno fiscale 2023 solo tre Comuni campani su 550 hanno collaborato con l’Agenzia delle entrate, nella lotta all’evasioneelusione fiscale. Si tratta di Napoli, Benevento ed Eboli (Salerno). Per legge, le segnalazioni al Fisco fruttano agli enti locali un importo economico del 50% di quanto accertato. Potenzialmente, potrebbe essere un bel gruzzoletto. Specie per le casse più asfittiche. Ma sapete a quanto ammontano gli incassi, per questi tre comuni? 6.022,40 a Benevento, il più virtuoso (1.789 euro nel 2022). Sono invece appena 772,90 gli euro riscossi a Napoli (ma l’anno prima erano 651). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotta all’evasione, il Comune di Benevento incassa solo ‘spicci’ dalle sue denunce al Fisco

Comuni italiani e lotta all'evasione fiscale: solo 6 milioni recuperati nel 2023

Nel 2023, la lotta all'evasione fiscale da parte dei Comuni italiani ha prodotto solo 6 milioni di euro di recuperi.

Cerca Video su questo argomento: Lotta Evasione Comune Benevento Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Evasione, patto Comune-Agenzia delle Entrate

Secondo ilmattino.it: Il sindaco di Benevento Clemente ... di contrasto all’evasione fiscale. Con loro l'assessora alle Finanze e ai Tributi Maria Carmela Serluca. La partecipazione dei Comuni all’accertamento ...

Lotta all’evasione, recuperati 10 milioni in Bergamasca

Segnala ecodibergamo.it: Oltre 10 milioni di euro sono stati recuperati con la lotta all’evasione da 52 Comuni bergamaschi negli ultimi sette anni. Lo evidenzia l’elaborazione del Dipartimento Welfare della Cisl di ...

Lotta all'evasione record, possibile riapertura della rottamazione

Come scrive ansa.it: La lotta all'evasione batte un nuovo record ... ministeri, Prefetture e Comuni). "Ci avevano accusato di 'strizzare l'occhio agli evasori'", ma "un fisco 'amico' non significa 'fesso'", commenta ...