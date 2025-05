L’ospedale di Forlì secondo nella classifica nazionale il sindaco | Grande orgoglio per la città

L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì brilla nel panorama sanitario nazionale, conquistando il secondo posto tra i migliori 100 ospedali italiani. Un motivo di grande orgoglio per la città e un segnale chiaro: la qualità delle cure è in costante crescita. Questo traguardo non solo valorizza le competenze del personale, ma sottolinea anche l'importanza di investire nella salute pubblica, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Forlì, esempio da seguire!

Forlì, 31 maggio 2025 – Sei parametri, un solo verdetto: eccellente. L’ ospedale Morgagni-Pierantoni ha conquistato il secondo posto nella classifica dei migliori 100 ospedali italiani stilata dall’ Istituto Tedesco Qualità e Finanza, su un totale di 1.306 strutture pubbliche e private accreditate sul territorio italiano. Il punteggio massimo è stato raggiunto dal nosocomio mercuriale in tutte le categorie esaminate: trattamento medico, standard d’igiene, reputazione, ricerca, servizi per i pazienti e iniziative per la qualità. Il podio nazionale vede al primo posto il Policlinico Gemelli di Roma, seguito dal polo forlivese, prima struttura della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ospedale di Forlì secondo nella classifica nazionale, il sindaco: “Grande orgoglio per la città”

