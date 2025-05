Lorenza Scarpante resta in carcere per l’omicidio di Giuseppe Marra

Lorenza Scarpante rimane in carcere per l'omicidio di Giuseppe Marra, un caso che ha scosso l'opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla violenza domestica. La macabra scoperta del corpo, avvenuta lo scorso 27 maggio, ha sollevato interrogativi inquietanti sulle relazioni familiari. Con una giustizia sempre più attenta a questi temi, cosa possiamo imparare da questa tragedia? Le dinamiche da chiarire potrebbero rivelare segreti scomodi.

La mattina dello scorso 27 maggio il 59enne Giuseppe Marra è stato trovato morto nel suo appartamento dalla moglie, la 56enne Lorenza Scarpante. La donna è stata arrestata perché accusata dell’omicidio, le cui dinamiche sono però ancora da chiarire. Dopo il trasferimento nel carcere della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lorenza Scarpante resta in carcere per l’omicidio di Giuseppe Marra

Giuseppe Marra morto in casa, fermata per omicidio la moglie Lorenza Scarpante: «L'ha ucciso». Ma lei nega

La morte di Giuseppe Marra, rinvenuto senza vita nel suo appartamento il 27 maggio, ha scosso la comunità.

Cerca Video su questo argomento: Lorenza Scarpante Resta Carcere Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Marra, la moglie resta in silenzio davanti al gip. La difesa: “Non ha ucciso il marito”; Giuseppe Marra trovato morto in casa, l'amica difende Lorenza Scarpante: Non gli avrebbe mai fatto del male; Omicidio Marra: la moglie tace davanti al giudice; La 56enne aostana accusata dell’omicidio del marito a Bologna resta in silenzio davanti al Gip. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cadavere in via Zanolini, Lorenza Scarpante resta in carcere

Segnala rainews.it: La decisione del Gip per l'applicazione delle misure cautelari. La donna è accusata dell'omicidio del marito Giuseppe Marra ...

Giuseppe Marra trovato morto in casa, la moglie Lorenza Scarpata resta in carcere

Da leggo.it: Non è bastato dichiarsi innocente. Resta in carcere Lorenza Scarpante, 56 anni, accusata di avere ucciso il marito Giuseppe Marra, 59 anni, nelle prime ore del 27 ...

Delitto di via Zanolini, Lorenza Scarpante resta in carcere

Segnala msn.com: BOLOGNA – Lorenza Scarpante resta in carcere. Per la donna, accusata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra nella loro casa di via Zanolini, il gip Claudio Paris ha infatti disposto la custodia ...