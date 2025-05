L’omicidio della 14enne ad Afragola Pm | Perse speranze dopo ritrovamento occhiali

La tragedia di Martina, una ragazza di soli 14 anni brutalmente uccisa ad Afragola, segna un triste capitolo nel crescente fenomeno dei femminicidi in Italia. Le parole della procuratrice Lucchetta rivelano il dramma di una speranza infranta, simbolizzata dagli occhiali ritrovati. Questo caso riaccende l’attenzione su un problema sociale che richiede un cambio di paradigma: come proteggere le giovani vite da violenze insensate? La risposta è urgente e collettiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto La speranza di ritrovare Martina in vita “sono terminate quando abbiamo ritrovato gli occhiali che la povera ragazza non toglieva mai”. é quanto ha spiegato la procuratrice di Napoli nord Annamaria Lucchetta in una conferenza stampa in cui sono state illustrate le attività investigative sul femminicidio della 14enne di Afragola. Fondamentali per il ritrovamento del corpo “ sono stati la geolocalizzazione del suo telefono cellulare e le immagini di videosorveglianza” ha aggiunto il pm sottolineando che la svolta si è avuta da una immagine che ha ripreso Martina, in compagnia di Alessio Tucci, nei pressi di un casolare nelle vicinanze del campo Moccia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’omicidio della 14enne ad Afragola, Pm: “Perse speranze dopo ritrovamento occhiali”

Cerca Video su questo argomento: Omicidio 14enne Afragola Pm Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

«L'ho uccisa perché mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Fermato l’assassino di Martina Carbonaro: determinante per risalire al colpevole si è rivelata la videosorveglianza; Martina Carbonaro, l'ex è uscito con gli amici dopo l'omicidio | Il pm: La vittima è stata colpita con una forza micidiale; Trovato corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola. Ex fidanzato confessa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Martina Carbonaro, trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola: ex fidanzato fermato per omicidio

Come scrive msn.com: È stata trovata morta dai carabinieri in un edificio diroccato Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola (Napoli) ...

Afragola, uccisa a pietrate e nascosta nell'armadio a 14 anni. L'ex incastrato da un video

Si legge su msn.com: Emesso un decreto di fermo per omicidio volontario nei confronti del 18enne Alessio Tucci. Il corpo della minorenne era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo adiacente all'ex stadio ...

Trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola, il corpo rinvenuto in un casolare vicino allo stadio

Si legge su tgcom24.mediaset.it: Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, nel Napoletano, è stata trovata morta: il corpo sotto un materasso in un edificio diroccato.