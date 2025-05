Lo studiolo del Duca Torna il Rinascimento nelle stanze di Federico

Lo studiolo del Duca riporta alla luce il fascino senza tempo del Rinascimento, un’epoca in cui arte e cultura si fondono in modo sublime. Questo spazio straordinario non è solo un patrimonio di bellezza, ma un invito a riscoprire l'ingegno umano e la creatività. Con il recente riallestimento, ogni angolo del palazzo racconta storie dimenticate, rendendo la visita un'esperienza imperdibile nel cuore della storia italiana. Non perdere l’occasione di immergerti in questo viaggio nell’arte

Diciamo la verità: che l’appartamento di Federico da Montefeltro fosse bellissimo lo si sapeva. Solo lo studiolo vale un viaggio anche dall’altro capo del pianeta, e le stanze adiacenti non sono da meno: qui si capisce il concetto della parola Rinascimento. Poi, il riallestimento di altri ambienti del palazzo nell’ultimo anno aveva già dato un’idea di massima di come sarebbe migliorato. Però chi ieri ha avuto finalmente la possibilità di accedervi dopo i mesi di chiusura, non ha potuto trattenere la meraviglia, compreso il direttore generale dei musei italiani Massimo Osanna, invitato a Palazzo Ducale, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo studiolo del Duca. Torna il Rinascimento nelle stanze di Federico

