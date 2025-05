Lo stesso medico due liste d' attesa | così si cura soltanto chi può pagare

In un sistema sanitario già sotto pressione, l’intramoenia si trasforma in una corsa al miglior offerente. Due liste d'attesa? Solo chi può permetterselo accede alle cure di qualità. Questo solleva interrogativi cruciali sulla vera equità sanitaria: stiamo davvero garantendo a tutti il diritto alla salute? Mentre il dibattito si fa incandescente, l'argomento sollecita una riflessione profonda e urgente sul futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

L'intramoenia, o attività libero-professionale intramuraria, consente ai medici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di esercitare attività privata all'interno delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. Sulla carta rappresenta un'opportunità in più per i.

