lo squalo il documentario che cade per il 50esimo anniversario esce in una data simbolica perfetta

L'uscita del documentario "Jaws @ 50: The Definitive Inside Story" non è solo una celebrazione di un film iconico, ma un tuffo nel passato che ci ricorda l'impatto duraturo della cultura pop sul nostro immaginario collettivo. In onda il 10 luglio durante lo SharkFest, questo speciale riporta alla luce curiosità mai rivelate e emozioni forti. Preparati a riscoprire la paura e la meraviglia che solo uno squalo può evocare!

Lo Squalo avrà un documentario completamente nuovo per il 50° anniversario, con una data di uscita perfetta per il suo debutto sul piccolo schermo. Nat Geo celebra il 50° anniversario di Lo squalo con Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, un documentario inedito in onda il 10 luglio durante lo SharkFest. Tra materiali d'archivio privati, interviste esclusive e nuove riflessioni di Spielberg, il film rivela i retroscena tormentati del primo vero blockbuster e il suo impatto culturale e ambientale duraturo. Il ritorno dello squalo che ha rivoluzionato il cinema Il 10 luglio, in pieno SharkFest, ricorrenza appunto legata all'immaginario degli squali nella memoria collettiva, Nat Geo lancerà Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, un documentario che promette di riportare a galla i .

Lo squalo: aperti su Amazon preorder della Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray limitata del 50esimo anniversario

Lo Squalo torna in grande stile! Su Amazon sono ora aperti i preorder della Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray in edizione limitata per celebrare il 50esimo anniversario del film iconico di Steven Spielberg.

Come scrive movieplayer.it: La locandina de Lo Squalo Ma il documentario non si limita a una cronaca dietro le quinte: rilegge anche il famigerato "effetto Jaws", che ha trasformato gli squali in incubi collettivi, e lo ribalta.

Sudafrica, documentario da incubo, squalo bianco addenta gommone

Si legge su repubblica.it: Dovevano girare un documentario e invece si sono ritrovati in un film horror. Un grande squalo bianco ha addentato ripetutamente il gommone di una troupe impegnata in Sudafrica, costringendola a ...

Il potente documentario che svela la verità dietro il mercato della carne di squalo che mangiamo senza saperlo

Si legge su greenme.it: Andrea e Marco Spinelli, due fratelli italiani, stanno per lanciare un documentario che promette di fare luce su uno dei problemi ambientali più gravi: il commercio di carne di squalo.