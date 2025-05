Lo scontro epico tra PSG e Inter | è la notte della finale di Champions League 2025

La finale di Champions League 2025 tra PSG e Inter non è solo una sfida calcistica, ma un capitolo di storia in divenire. I parigini cercano la loro prima stella, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il loro leggendario palmarès. In un'epoca in cui il calcio è sempre più globalizzato e le rivalità si intensificano, questa partita rappresenta il culmine di un sogno che affascina milioni di tifosi. Chi avrà la meglio? La tensione è palpabile!

Sta per andare in scena l'evento calcistico più atteso dell'anno: la finale di Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter. Questa sfida non è solo una partita, ma un vero e proprio spettacolo che promette emozioni intense e adrenalina pura. I parigini sono a caccia del loro primo trionfo, mentre i nerazzurri ambiscono al quarto, rievocando il glorioso triplete del 2010. Tutto è pronto per il grande appuntamento, fissato per le 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, e trasmesso in diretta su Sky, NOW Tv e Tv8. L'arbitraggio è affidato a Istvan Kovacs dalla Romania.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Psg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro

Si legge su msn.com: Oggi, sabato 31 maggio, si gioca la finale di Champions tra Inter e Psg. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming ...

Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro

Segnala fanpage.it: PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro ...

Pronostici PSG-Inter: consigli e statistiche

Lo riporta passioneinter.com: L’Inter affronta la sua settima finale tra Champions League e Coppa dei Campioni, mentre per il PSG sarà solo la seconda volta (la prima nel 2020), con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria. Per i ...