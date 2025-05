Lo sai bene anche tu Sognando Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli bacchetta Wanda Nara

È tornata sotto i riflettori italiani con il solito carisma che la contraddistingue, ma questa volta Wanda Nara ha dovuto fare i conti con un'esibizione tutt'altro che perfetta. Nel corso della serata speciale di Ballando con le Stelle, che ha visto il ritorno in pista di alcuni volti noti, la showgirl argentina ha fatto coppia con il ballerino Chiquito, offrendo una performance che ha sollevato più di una perplessità, soprattutto tra i giurati. A prendere la parola con decisione è stata Selvaggia Lucarelli, che non ha nascosto il proprio disappunto per la poca preparazione mostrata da Wanda. Dietro a un'esibizione opaca, la stessa Nara ha ammesso una scarsa preparazione: "Io e Chiquito abbiamo provato appena due o tre ore", ha dichiarato con disarmante sincerità.

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai”

Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.