LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia una serie incertissima di semifinale

La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia un epicentro di emozioni per gli amanti del basket. Questa sfida non è solo una battaglia sul parquet, ma anche un testimone della crescita esponenziale della pallacanestro italiana. Con entrambe le squadre pronte a scrivere la storia, chi avrà la meglio in questa serie incertissima? Segui la diretta e scopri chi avanzerà verso la gloria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. Nei fatti, è un confronto che impedirà il ripetersi della finale degli anni che vanno dal 2021 in avanti. Com’è come non è, si tratta della quinta stagione consecutiva in cui i due club si trovano l’uno contro l’altro nei playoff scudetto. L’ultima volta in cui questa fu semifinale è datata 2006-2007: al tempo Danilo Gallinari era un giocatore dell’Olimpia, sulla cui panchina c’era Sasha Djordjevic (poi diventato l’uomo dello scudetto bianconero nel 2021) e furono le V nere a vincere per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

