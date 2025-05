LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-6 Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizio dalla tanta tensione

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si infiamma, con tensione palpabile in campo! In un clima di alta adrenalina, Clyburn sfodera una tripla da urlo, rompendo l’equilibrio. Questo match non è solo una partita: rappresenta l’essenza della Serie A, dove ogni canestro può scrivere la storia. Gli allenatori preparano strategie mentre i tifosi sognano vittorie. Chi avrà la meglio in questa battaglia all'ultimo punto? Non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 Arriva la transizione per l’appoggio facile di Akele, c’è il timeout di Messina che vede parecchie cose non piacevoli. 9-6 Tripla di Clyburn, che sblocca la situazione! Tanta tensione in queste prime fasi e anche tanti errori, siamo a metà primo quarto. 6-6 Mirotic va contro Akele e s’inventa un canestro di quelli suoi, complessi. 6-4 Akele finta di tirare da sotto da una parte, poi appoggia comodamente dall’altra. 4-4 Pronta reazione di Mirotic. 4-2 Diouf sbaglia, prende il suo stesso rimbalzo e segna in appoggio. 2-2 Palleggio arresto e tiro vincente di Bolmaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-6, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizio dalla tanta tensione

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Virtus Bologna Olimpia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Virtus Bologna-Venezia 86-84, rivivi il LIVE-Blog della partita; Semifinale playoff Serie A Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming; Playoff, Virtus-Reyer Venezia: come seguire in tv, streaming e radio la decisiva gara 5 dei quarti; La Diretta di Virtus Bologna-Reyer Venezia: dove vedere Gara 5 in tv e streaming | Playoff Serie A. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 1Q 6-6 4'

Si legge su pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 1Q Live - Canestro veloce di Clyburn. Il 1' si chiude col pareggio di Bolmaro. Mirotic stoppato da Akele, Diouf allunga da ...

Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano LIVE, gara-1 delle semifinali: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale

Lo riporta eurosport.it: BASKET, SERIE A - Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano aprono la serie delle semifinali incrociandosi per la settima volta in stagione (bilancio ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale ...