LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-67 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Shengelia colpisce ancora gara-1 è delle V nere

Un finale al cardiopalma ha visto la Virtus Bologna trionfare su Milano con un punteggio di 68-67, portando a casa gara 1 dei playoff di Serie A. Shengelia si conferma il trascinatore con 18 punti, mettendo in mostra il suo talento in un contesto sempre più competitivo. Questo match non è solo una sfida tra squadre, ma un simbolo del crescente livello del basket italiano. Non perderti gara 2, domani si riparte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, ricordando che l’appuntamento con i playoff è per domani con gara-2 tra Trapani Shark e Germani Brescia. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER – BOLOGNA: Shengelia 18; MILANO: Shields 14 Tiro dal mezzo angolo di Mirotic, che però non va, e così la Segafredo rimane con un record di 18-1 in casa in Serie A. Una prima gara, questa, che fa già capire quale sarà il discorso legato a questa serie. SBAGLIA DA TRE MIROTIC, LA VIRTUS BOLOGNA VINCE GARA-1! La sostituzione non si poteva fare, avrebbe dovuto materialmente giocare: ritorna dunque Mannion. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-67, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Shengelia colpisce ancora, gara-1 è delle V nere

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

