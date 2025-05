LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 58-55 Serie A basket 2025 in DIRETTA | battaglia vera nel finale di gara-1!

La Virtus Bologna conquista Gara-1 in un finale al cardiopalma, battendo l’Olimpia Milano 58-55! Un match che si inserisce in un contesto di grande competitività nella Serie A di basket, dove ogni punto conta e la tensione è palpabile. La decisione di Messina di sostituire Mannion si rivela cruciale. Non perdere il prosieguo di questa sfida avvincente: il campionato italiano è pronto a riservarci sorprese incredibili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SBAGLIA DA TRE MIROTIC, LA VIRTUS BOLOGNA VINCE GARA-1! La sostituzione non si poteva fare, avrebbe dovuto materialmente giocare: ritorna dunque Mannion. Milano rientra con Causeur al posto di Mannion a fare la rimessa. 7?2 i secondi al termine. Non fa neanche in tempo a rimettere Milano che Messina chiama un altro timeout, evidentemente avendo visto una difesa di Bologna difficile da beffare. 68-67 TORNIKE SHENGELIA, ANCORA LUI! L'appoggio al vetro contro Shields per il +1 Bologna, inevitabile il timeout di Messina: si decide tutto in pochi attimi! 02 LeDay, incredibile! Liberi per LeDay a 23?3 dal termine.

La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia un epicentro di emozioni per gli amanti del basket.

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 4Q 68-67 40'

Riporta pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 4Q Live - Shengelia apre le marcature dell'ultimo quarto, Shields non pareggia 54-51 al 31'. Persa di Shengelia ai 24". Shields ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta intervallo 30-33

Secondo pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Con 9'37" liberi per Flaccadori 2/2. Taylor non mette la tripla, Ricci si con 8'57" e sorpassa 17-18. Anche ...

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale ...