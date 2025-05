LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 52-51 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Morgan sulla sirena per il vantaggio V nere a 10? dal termine

In un clima di tensione e adrenalina, la Virtus Bologna ha preso il volo contro l'Olimpia Milano, portandosi in vantaggio grazie a un incredibile canestro di Morgan sulla sirena. La fase finale della Serie A di basket si infiamma e i tifosi non possono che gioire! Con Clyburn e Shengelia protagonisti, la sfida si fa sempre più avvincente. La lotta per il titolo è aperta: chi conquisterà il trofeo? Segui gli aggiornamenti!

52-51 MATT MORGAN! E la mette sulla sirena, facendo esplodere la Segafredo Arena per il +1 Virtus con un intero quarto da giocare. 49-51 BOLMARO! Per il controsorpasso dalla velocissima azione milanese con extra pass di Flaccadori. 21?8 alla fine del quarto, possesso quasi pieno per Bologna. 49-48 SHENGELIA! Seconda tripla in fila per il fuoriclasse georgiano.

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1Â

All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

