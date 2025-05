LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 43-42 Serie A basket 2025 in DIRETTA | si rivedono i big terzo quarto in ascesa

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si infiamma nel terzo quarto, con un punteggio che tiene il pubblico col fiato sospeso. Matt Morgan fa esplodere la Segafredo Arena con canestri da urlo, mentre Milano risponde con Bolmaro e Flaccadori in una danza di giocate spettacolari. Questo match è più di un semplice incontro: rappresenta l'emozione del basket italiano, dove ogni punto conta e i big si esaltano. Non perdere la prossima azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-51 MATT MORGAN! E la mette sulla sirena, facendo esplodere la Segafredo Arena per il +1 Virtus con un intero quarto da giocare. 49-51 BOLMARO! Per il controsorpasso dalla velocissima azione milanese con extra pass di Flaccadori. 21?8 alla fine del quarto, possesso quasi pieno per Bologna. 49-48 SHENGELIA! Seconda tripla in fila per il fuoriclasse georgiano. Ultimo minuto del quarto. Percentuali da tre: 320 Bologna, 316 Milano. 46-48 Shengelia piazza la tripla, la terza di Bologna nel match! 2? a fine terzo quarto. 43-48 Che notevole transizione di Milano, Flaccadori perfetto nell’appoggio: doppia cifra per lui! 43-46 Brooks in entrata, +3 Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 43-42, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si rivedono i big, terzo quarto in ascesa

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia un epicentro di emozioni per gli amanti del basket.

Cerca Video su questo argomento: Live Virtus Bologna Olimpia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Virtus Bologna-Venezia 86-84, rivivi il LIVE-Blog della partita; Semifinale playoff Serie A Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming; Playoff, Virtus-Reyer Venezia: come seguire in tv, streaming e radio la decisiva gara 5 dei quarti; La Diretta di Virtus Bologna-Reyer Venezia: dove vedere Gara 5 in tv e streaming | Playoff Serie A. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 3Q 43-42 25'

Riporta pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 3Q Live - Il tiro dall'arco è il grande assente della gara, con la Segafredo che ne ha abusato. Fallo in attacco di Diouf dopo ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta intervallo 30-33

Secondo pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Con 9'37" liberi per Flaccadori 2/2. Taylor non mette la tripla, Ricci si con 8'57" e sorpassa 17-18. Anche ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale ...