LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 30-33 Serie A basket 2025 in DIRETTA | tanta intensità mira rivedibile all’intervallo

Siamo all'intervallo di una sfida che promette emozioni forti: Virtus Bologna contro Olimpia Milano è un duello carico di intensità, ma con una mira da rivedere. Questo match si inserisce nel trend attuale del basket italiano, dove la difesa sta dominando, rendendo ogni punto guadagnato un vero trionfo. Chi riuscirà a trovare il ritmo giusto nella ripresa? Rimanete sintonizzati per scoprire se i top scorer, come Clyburn, potranno accendere la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 Primi due quarti di questa serie, in sostanza, riassumibili così: tanta intensità, tanta difesa, ma canestri davvero pochi. Soprattutto nessuna squadra padrona della situazione, perché a ogni momento buono dell’una corrispondeva una fase di stanca molto chiara dell’altra. TOP SCORER – BOLOGNA: Clyburn 11; MILANO: Mirotic 8 30-33 MIROTIC! A battere la sirena con una gran transizione milanese, finisce così un secondo quarto forse non bello, ma rappresentativo di quello che potrà essere questa serie: difesa. 30-31 Morgan nell’angolo fa saltare Mannion e piazza la tripla che apre l’ultimo minuto! 27-31 Mirotic crea separazione e piazza un canestro fantastico in allontanamento! 27-29 Linea centrale di penetrazione presa senza tanti complimenti da Diouf, appoggio facile e a 2’45” dall’intervallo c’è timeout chiamato da Messina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 30-33, Serie A basket 2025 in DIRETTA: tanta intensità, mira rivedibile all’intervallo

