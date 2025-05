LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 30-33 Serie A basket 2025 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

Siamo nel vivo di una sfida avvincente tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, due delle squadre più titolate della Serie A di basket. Il punteggio basso del primo tempo, con percentuali da tre decisamente deludenti, mette in luce la tensione e l'importanza di ogni canestro in questa stagione. Interessante notare come questo duello si inserisca in un contesto di grande competitività, dove ogni partita può rivelarsi determinante per le sorti del campionato. Chi riuscirà a sbloccare il punteggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:01 Inizia il terzo quarto! 19:58 Ultimi minuti prima dell’inizio del terzo quarto. 19:55 Una delle chiavi del basso punteggio della prima metà di gara: le percentuali da tre. 216 per Bologna, 210 per Milano. 19:52 In questo intervallo c’è anche un aggiornamento da Inca, nelle Baleari, dove l’Italbasket femminile sta giocando la terza amichevole pre-Europei. Azzurre avanti 24-29 all’intervallo contro la Grecia, anche se il vantaggio era di 9-29 a un certo punto; 8 di Cubaj da una parte, 9 di Fasoula e Bosgana dall’altra. 19:49 Primi due quarti di questa serie, in sostanza, riassumibili così: tanta intensità, tanta difesa, ma canestri davvero pochi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 30-33, Serie A basket 2025 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

F1 Gp Spagna 2025: a Norris le prime libere, Hamilton terzo e Leclerc quarto

Lando Norris ha segnato il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Spagna 2025, portando la McLaren in cima alla classifica.

Cerca Video su questo argomento: Live Virtus Bologna Olimpia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Virtus Bologna-Venezia 86-84, rivivi il LIVE-Blog della partita; Semifinale playoff Serie A Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming; Playoff, Virtus-Reyer Venezia: come seguire in tv, streaming e radio la decisiva gara 5 dei quarti; La Diretta di Virtus Bologna-Reyer Venezia: dove vedere Gara 5 in tv e streaming | Playoff Serie A. 🔗Cosa riportano altre fonti

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta intervallo 30-33

Da pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Con 9'37" liberi per Flaccadori 2/2. Taylor non mette la tripla, Ricci si con 8'57" e sorpassa 17-18. Anche ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 2Q 23-29 16'

pianetabasket.com scrive: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Con 9'37" liberi per Flaccadori 2/2. Taylor non mette la tripla, Ricci si con 8'57" e sorpassa 17-18. Anche ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale ...