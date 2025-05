LIVE Sinner-Lehecka Roland Garros 2025 in DIRETTA | si fa sul serio il ceco è un avversario difficile

Oggi si fa sul serio al Roland Garros 2025: Jannik Sinner affronta il talentuoso ceco Jiri Lehecka nel terzo turno. Un match che si preannuncia avvincente, con Sinner chiamato a dimostrare perché è il numero uno del mondo. La pressione cresce e ogni punto conta in questa fase decisiva del torneo! Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopriremo insieme se Sinner saprà superare questo primo grande ostacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, partita valevole per il terzo turno del Roland Garros 2025. Si alza l’asticella per il numero uno del mondo chiamato al primo ostacolo complesso di questo Slam parigino: l’italiano dovrà fare molta attenzione nella sfida contro il talentuoso ceco. Sinner è rientrato nel migliore dei modi dalla squalifica di 3 mesi raggiungendo la finale nel Master 1000 di Roma, persa da Carlos Alcaraz, e trovando grande fiducia in vista del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si fa sul serio, il ceco è un avversario difficile

