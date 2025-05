LIVE Sinner-Lehecka Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della partita

È tutto pronto per una sfida elettrizzante al Roland Garros 2025! Jannik Sinner, numero uno del mondo, deve affrontare il giovane talento ceco Lehecka in un match che promette scintille. Questo primo ostacolo complesso segna un momento cruciale nella corsa verso il titolo parigino. Gli appassionati di tennis non possono perdere neanche un secondo: l’abilità di Sinner sarà messa alla prova! Pronti ad assistere a un grande spettacolo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Si alza l’asticella per il numero uno del mondo chiamato al primo ostacolo complesso di questo Slam parigino: l’italiano dovrà fare molta attenzione nella sfida contro il talentuoso ceco. 12.26 Andreeva batte Putinseva 6-3, 6-1 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Tra pochi minuti entreranno in campo Jannik Sinner e Jiri Lehecka. 12.00 Inizia a piovere a Parigi con il gioco che viene interrotto su tutti i campi. Sul Suzanne Lenglen l’interruzione sarà solo di pochi minuti vista la presenza del tetto 11.50 Mirra Andreeva ha vinto il primo set con Yulia Putinseva per 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della partita

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

