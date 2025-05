LIVE Sinner-Lehecka Roland Garros 2025 in DIRETTA | n 1 del mondo in campo dopo Andreeva

Il Roland Garros 2025 si infiamma con la sfida tra Sinner e Lehecka, mentre il numero 1 del mondo prepara il suo ingresso in campo! Dopo l'ottima prestazione di Mirra Andreeva, che ha dominato il primo set, gli appassionati di tennis si preparano a vivere emozioni indimenticabili. Questo evento non è solo un torneo, ma un crocevia di talenti che scrivono la storia dello sport. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale!

11.50 Mirra Andreeva ha vinto il primo set con Yulia Putinseva per 6-3. Al termine di questo match scenderà in campo il n.1 del mondo. 11.48 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE di Sinner-lehecka Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, partita valevole per il terzo turno del Roland Garros 2025. Si alza l'asticella per il numero uno del mondo chiamato al primo ostacolo complesso di questo Slam parigino: l'italiano dovrà fare molta attenzione nella sfida contro il talentuoso ceco.

