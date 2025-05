LIVE Sinner-Lehecka 6-0 6-1 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il ceco e vola agli ottavi

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025, dominando il ceco Lehecka con un netto 6-0, 6-1, 6-2. Un match che non solo segna il passaggio agli ottavi, ma esalta anche le sue potenzialità in un torneo in cui l'Italia sta facendo la storia. In attesa dell'incontro con Rublev, Sinner si conferma come uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Lehecka. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.33 Al prossimo turno del Roland Garros Sinner affronterà Andrey Rublev. Il russo è avanzato agli ottavi di finale grazie al forfait pre-match di Arthur Fils. 14.31 Sinner ha chiuso il match con 31 vincenti e 9 errori gratuiti, di cui 5 nell’ultimo set in cui ha abbassato leggermente l’attenzione. Lehecka ha messo a segno 17 vincenti e 29 non forzati, numeri dettati dalla partita all’attacco che ha provato a fare per contrastare lo strapotere dell’italiano 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-0, 6-1, 6-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il ceco e vola agli ottavi

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Lehecka 6 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sinner-Lehecka al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming; Sinner-Lehecka: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; Sinner-Lehecka al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Sinner-Lehecka: dalle 12.30 il match che vale un posto negli ottavi del Roland Garros

gazzetta.it scrive: È il quarto match tra i due a livello professionistico: nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik. La prima nel 2019 al Challenger di Ostrava sulla terra (6-4 6-2), quindi nel 2024 nei quarti di ...

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik avanti di due set

Lo riporta sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.

Sinner-Lehecka, diretta: 6-0 5-0. Dove vederla in tv e streaming

Secondo ilgazzettino.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...