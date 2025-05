LIVE Sinner-Lehecka 6-0 6-1 5-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il match

Sinner è a un passo dalla vittoria nel suo match al Roland Garros 2025, dimostrando il suo straordinario talento e la determinazione che stanno conquistando il pubblico. Con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1, 5-2, l’azzurro è pronto a chiudere e a confermare il suo status di giovane promessa del tennis mondiale. Un trionfo che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nel tennis italiano! Non perdere i dettagli di questo momento storico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Termina in rete il rovescio di Lehecka. Due match point per Sinner. 30-15 Prima ad uscire vincente per l’italiano 15-15 Scappa in lunghezza il rovescio del ceco che aveva provato ad alzare la traiettoria 0-15 Buona risposta di Lehecka che poi accelera con il dritto Dopo il cambio campo Sinner servirà per chiudere la partita. Quest’oggi l’azzurro ha vinto l’82% dei punti con la prima, entrata il 66% delle volte, e l’88% con la seconda. Dei 50 punti giocati al servizio dell’italiano Lehecka ne ha vinti solamente 8 5-2 Break Sinner: termina in rete il dritto del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-0, 6-1, 5-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per chiudere il match

Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

È il quarto match tra i due a livello professionistico: nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik. La prima nel 2019 al Challenger di Ostrava sulla terra (6-4 6-2), quindi nel 2024 nei quarti di ...

Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.

Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...