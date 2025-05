LIVE Sinner-Lehecka 6-0 6-1 4-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il ceco prova a rimanere in scia nel terzo set

In una giornata di grande tennis al Roland Garros 2025, Jannik Sinner domina il ceco Lehecka con un netto 6-0, 6-1. Ma attenzione: nel terzo set, Lehecka non si arrende e cerca di rimanere in gioco. Questo incontro rappresenta un momento chiave per il giovane talento italiano, che punta a consolidare la sua posizione nell'élite del tennis mondiale. La determinazione di Sinner può ispirare le nuove generazioni, rendendo questa sfida ancora più emozionante!

Seconda 30-40 Prima al centro vincente 15-40 Smorzata perfetta di Lehecka dopo la prima ad uscire 0-40 Serve&volley sulla seconda per il ceco che segue a rete il servizio al centro ma non riesce a controllare la volee in pancia Seconda 0-30 Cross stretto di dritto di Sinner. Lehecka arriva in allungo sulla palla ma espone il lungolinea all'azzurro 0-15 L'italiano aggancia benissimo la risposta sullo slice ad uscire di Lehecka e infila il ceco che stava scendendo a rete 4-2 Gioco Sinner: Lehecka non trova il campo sulla volee di rovescio sul passante alto dell'italiano con la palla che girava molto Seconda 40-30 Si stampa sul nastro il rovescio lungolinea dell'italiano 40-15 Rimane basso il rovescio incrociato di Sinner con la palla che rimbalza appena mettendo in difficoltà il ceco 30-15 Atterra in corridoio il rovescio incrociato di Lehecka 15-15 Buona risposta di rovescio del ceco che poi gioca una favolosa accelerazione lungolinea.

Oggi, il tennis italiano vive un momento cruciale con Jannik Sinner, numero uno al mondo, che affronta il talentuoso Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025.

