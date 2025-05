LIVE Sinner-Lehecka 6-0 6-1 0-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il secondo set

Jannik Sinner, il giovane fenomeno del tennis italiano, sta conquistando il Roland Garros 2025 con una prestazione schiacciante. Dopo un primo set dominato per 6-0, il secondo sembra seguire lo stesso copione. Questo incontro non è solo una vetrina per il talento di Sinner, ma anche un segnale di come il tennis italiano stia vivendo una nuova era di grandezza. Resta sintonizzato per non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Termina in corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro 0-40 Serve&volley sulla seconda di Lehecka che però spedisce in rete la volee giocata in pancia Seconda 0-30 Il ceco si difende come può sulle accelerazioni di Sinner, ma è costretto ad arrendersi sul dritto dal centro 0-15 Termina in rete il rovescio di Lehecka che ha provato a tenere il ritmo alto senza però riuscire a trovare angoli per muovere Sinner. Al servizio Jiri Lehecka TERZO SET Lehecka ha provato a cambiare le carte in tavola, scendendo a rete ad ogni occasione utile e provando a variare i colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-0, 6-1, 0-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il secondo set

LIVE Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025 in DIRETTA: primo ostacolo complesso per il n.1 al mondo

Oggi, il tennis italiano vive un momento cruciale con Jannik Sinner, numero uno al mondo, che affronta il talentuoso Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025.

LIVE Sinner-Lehecka: dalle 12.30 il match che vale un posto negli ottavi del Roland Garros

Sinner-Lehecka, diretta: 6-0 5-0. Dove vederla in tv e streaming

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik annichilisce il ceco nel primo set

