CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si stampa sul nastro la risposta di rovescio di Lehecka 4-0 Break Sinner: ottima risposta dell’italiano che mette i piedi in campo e chiude con il dritto. 40-A Lehecka spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio 40-40 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea vincente per il ceco che aggredisce la risposta corta dell’italiano Seconda 40-A Termina a metà rete il rovescio del ceco in conclusione di uno scambio giocato a ritmo altissimo Seconda 40-40 Prima vincente di Lehecka con il n.1 del mondo che stecca la risposta 40-A Risposta fulminea di Sinner che gioca ancora una volta in prossimità della riga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-0, 4-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ancora un break per l’azzurro

Oggi, il tennis italiano vive un momento cruciale con Jannik Sinner, numero uno al mondo, che affronta il talentuoso Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025.

Da gazzetta.it: È il quarto match tra i due a livello professionistico: nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik. La prima nel 2019 al Challenger di Ostrava sulla terra (6-4 6-2), quindi nel 2024 nei quarti di ...

Scrive ilgazzettino.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...

Si legge su sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.