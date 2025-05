LIVE Sinner-Lehecka 6-0 2-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro in apertura di secondo set

Jannik Sinner continua a sorprendere al Roland Garros 2025, portando avanti il sogno di un'era di tennisti italiani protagonisti. Con un break in apertura del secondo set e un ace che fa esplodere il pubblico, il giovane azzurro dimostra di avere la stoffa dei campioni. La sua crescita spettacolare è un chiaro segno della rinascita del tennis italiano, pronto a scrivere nuove pagine nella storia dello sport. Non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace, il primo della partita per l’italiano 30-0 Sinner spinge con il dritto incrociato in uscita dal servizio e chiude con l’inside-in 15-0 Lehecka prova ad anticipare la risposta sulla seconda di Sinner ma non trova il campo 2-0 Break Sinner: si ferma in rete il dritto del ceco che quando si entra nello scambio ha poche soluzione per poter far male all’italiano. Seconda 40-A Risposta fulminea di Sinner che ruba il tempo al ceco, mette i piedi in campo e chiude con il dritto inside-in 40-40 Grande kick di Lehecka che segue la seconda a rete. Sinner lo vede e cerca il passante con la risposta di rovescio lungolinea, ma la palla sbatte sul nastro e ricade nella metà campo dell’azzurro Seconda 40-A Sinner anticipa bene la risposta di rovescio con la palla che atterra nei piedi di Lehecka 40-40 Bellissimo dritto lungolinea dell’italiano che prende in contropiede l’avversario e chiude con la volee dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-0, 2-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro in apertura di secondo set

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti

Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Lehecka 6 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sinner-Lehecka al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Lehecka: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming; Sinner-Lehecka LIVE, Roland Garros 2025: la cronaca in diretta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sinner-Lehecka: dalle 12.30 il match che vale un posto negli ottavi del Roland Garros

Secondo gazzetta.it: È il quarto match tra i due a livello professionistico: nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik. La prima nel 2019 al Challenger di Ostrava sulla terra (6-4 6-2), quindi nel 2024 nei quarti di ...

Sinner-Lehecka, diretta: 5-0. Dove vederla in tv e streaming

Da leggo.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik firma il break in avvio

Riporta sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.