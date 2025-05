LIVE Sinner-Lehecka 5-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il ceco serve per evitare il ‘bagel’

Siamo nel vivo di una sfida mozzafiato al Roland Garros 2025, dove Sinner sta dominando Lehecka. Il punteggio parla chiaro: 5-0 per l'azzurro. Ma attenzione, il ceco non si arrende e serve per evitare il temuto 'bagel'. Questo momento non è solo tennis, ma rappresenta anche la crescita del nostro sport sul palcoscenico mondiale. Rimanete con noi per vivere ogni emozione di questo confronto epico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Serve&volley vincente per il ceco che ha servito in kick la seconda Seconda. La palla è stata chiamata direttamente dal giudice di sedia che poi ha confermato il segno. 15-30 Ace, il primo della partita per il ceco che ha servito sulla riga. 0-30 Grande difesa dell’altoatesino che trova grande profondità per vie centrali. Lehecka va fuori giri e stecca il dritto 0-15 Buona prima di Lehecka a 213 kmh. Sinner sfrutta benissimo la velocità del servizio e ruba il tempo al ceco che non controlla la risposta Inizio perfetto di Sinner che in queste prime fasi di partita ha concesso solamente le briciole al ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 5-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il ceco serve per evitare il ‘bagel’

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Lehecka 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner-Lehecka LIVE, Roland Garros 2025: la cronaca in diretta; A che ora vedere in diretta tv Sinner-Lehecka sabato 31 maggio; Sinner al 3° turno: Gasquet battuto in tre set; Programma Day 7: Sinner e Cobolli-Zverev dopo pranzo, Djokovic in serata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sinner-Lehecka, diretta: 5-0. Dove vederla in tv e streaming

Da leggo.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik firma il break in avvio

Scrive sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev

Si legge su fanpage.it: La diretta di Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros 2025: secondo turno per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ...