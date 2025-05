LIVE Sinner-Lehecka 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break in apertura per l’italiano

Sinner parte alla grande nel match contro Lehecka al Roland Garros 2025, con un break in apertura che infonde energia e sicurezza. Questo talento italiano sta scrivendo la sua storia nel tennis, in un periodo in cui i giovani atleti stanno rivoluzionando il circuito. Ogni punto è un passo verso il sogno di sollevare il trofeo. Non perdere neanche un attimo di questo spettacolo: il futuro del tennis è qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Gioco Sinner: prima ad uscire in kick e dritto dalla parte opposta. 40-0 Servizio e dritto per Sinner 30-0 Prima al centro vincente. Lehecka riesce semplicemente a mettere la racchetta senza però riuscire ad organizzare il colpo 15-0 Servizio al centro e dritto vincente per l’azzurro che ha forzato anche la seconda 2-0 Break Sinner: l’italiano prende in mano lo scambio con uno strepitoso dritto incrociato, segue a rete il lungolinea successivo e chiude con la stop volley in contropiede. Seconda 30-40 Doppio fallo, il primo della partita per il ceco Seconda 30-30 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Lehecka costretto a giocare indietreggiando dalla risposta profonda di Sinner 30-15 Scappa la risposta di dritto dell’italiano 15-15 Servizio e dritto per il ceco che segue la palla a rete e trova una demi volee corta con taglio a tornare indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 3-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break in apertura per l’italiano

Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

