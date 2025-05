LIVE Psg-Inter finale di Champions League | cronaca e risultato in diretta

Stasera è il grande giorno! La finale di Champions League 2024-25 vede protagoniste PSG e Inter, un incontro che promette emozioni in un Allianz Arena gremito di tifosi. Mentre il mondo del calcio si ferma per questo evento epocale, i nerazzurri sfidano i parigini di Luis Enrique in una battaglia che potrebbe cambiare le sorti delle due squadre. Chi avrà la meglio? Segui la cronaca in diretta per non perdere nemmeno un attimo!

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i parigini allenati da Luis Enrique. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. LIVE PSG-INTER (ORE 21.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 20.30 Mancano trenta minuti all’inizio di Psg-Inter, finale di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali: LIVE PSG-INTER: FORMAZIONI UFFICIALI. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Psg-Inter, finale di Champions League: cronaca e risultato in diretta

