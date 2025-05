LIVE Psg-Inter 3-0 | Doué cala il tris ora risultato pesantissimo

Il PSG trionfa con un clamoroso 3-0 sull'Inter nella finale di Champions League! Doué segna il tris, lasciando i nerazzurri in difficoltà. Questo risultato pesante non è solo una vittoria, ma un segnale chiaro della forza del calcio francese in un'era in cui le squadre europee si contendono la supremazia. Riuscirà l’Inter a rialzarsi? Restate sintonizzati per scoprire se ci sarà una reazione nel futuro.

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i parigini allenati da Luis Enrique. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. LIVE PSG-INTER 3-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 70? Ammonito Acerbi per un intervento a palla lontana su Vitinha. 70? Inzaghi spende l’ultimo cambio: fuori Calhanoglu ed entra Asllani. 69? BARCOLA SI MANGIA IL QUARTO! Incredibile, anche Barcola prova ad inserirsi al festival del gol parigino, ma Barcola spara alto da dentro l’area. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Psg-Inter 3-0: Doué cala il tris, ora risultato pesantissimo

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Live Psg Inter 3 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; Psg-Inter, dove vedere la finale di Champions League in tv (anche in chiaro); Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro; Dove vedere PSG-Inter in diretta tv e streaming. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE - PSG-Inter 3-0, 64': Doué firma il tris transalpino, ormai per i nerazzurri è notte fonda

Riporta msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 3-0 (12' Hakimi, 20', 63' Doué) LIVE MATCH 63' - Tris del PSG! Ancora Doué! Transizione velocissima della squadra francese, palla da Vitinha al giovane attaccante che implaca ...

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

Secondo msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...