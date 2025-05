LIVE Psg-Inter 2-0 | Thuram sfiora il gol del 2-1 di testa

Il PSG guida 2-0 sull'Inter nella finale di Champions League, ma l'emozione è palpabile: Thuram sfiora il gol del 2-1 di testa, riportando i nerazzurri in partita. In un contesto di grande attesa per il calcio europeo, questa sfida mette in luce le ambizioni dei club e la lotta tra tradizione e innovazione. Non perdere i dettagli di una serata che potrebbe scrivere la storia!

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i parigini allenati da Luis Enrique. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. LIVE PSG-INTER 2-0 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 37? THURAM SFIORA IL 2-1! Sul secondo palo il corner di Calhanoglu e Thuram stacca bene ma non trova la porta di niente. 33? Il Psg fa malissimo sempre quando allarga i suoi esterni, c'è un calcio d'angolo per i parigini. 30? Passa la mezz'ora e l'Inter è sotto di due gol.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

