LIVE Psg-Inter 2-0 | Doué raddoppia ripartenza fulminea

Il PSG si porta in vantaggio contro l'Inter con un gol di Doué, raddoppiando grazie a una ripartenza fulminea. La finale di Champions League 2024-25 non è solo un match, ma un confronto tra due filosofie calcistiche: la potenza parigina contro la determinazione nerazzurra. In un clima di grande attesa, gli occhi sono puntati su come l’Inter reagirà. Riusciranno i nerazzurri a ribaltare le sorti? Non perdere nemmeno un’azione!

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i parigini allenati da Luis Enrique. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. LIVE PSG-INTER 2-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 17? Pallone sballato di Dimarco che fa ripartire Kvaratskhelia, tiro a giro del georgiano e fortunatamente alto. 15? Continua la pressione fortissima del Psg, che non molla di un centimetro. L’Inter fatica a costruire. Imbucata per Doué, tenuto in gioco da Dimarco, e facile tap-in sul cross basso dell’ex Hakimi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

LIVE Psg-Inter, finale di Champions League: cronaca e risultato in diretta

