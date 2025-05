LIVE Psg Inter 0-0 | inizia la finale di Champions League

La finale di Champions League 2024-25 è finalmente qui! PSG e Inter si sfidano all’Allianz Arena di Monaco, in un match che promette scintille. L’attenzione è puntata su come i nerazzurri affronteranno una squadra parigina ricca di talenti, sotto la guida di Luis Enrique. Un confronto non solo di stile, ma anche di strategie, che potrebbe segnare una nuova era nel calcio europeo. Chi alzerà il trofeo? Restate sintonizzati!

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i parigini allenati da Luis Enrique. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. LIVE PSG-INTER 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 20.59 TUTTO PRONTO: INIZIA LA FINALE TRA PSG E INTER! 20.57 Inno della Champions League in atto: che tensione! 20.55 Stanno per entrare le due squadre, Marquinhos e Lautaro guidano le rispettive squadre. 20.54 Sulle notte di Seven Nation Army Pastore e Javier Zanetti portano la coppa in campo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Psg Inter 0-0: inizia la finale di Champions League

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2 ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...

LIVE - PSG-Inter, squadre rientrate negli spogliatoi. Dopo il Kick-Off show, il calcio d'inizio della finale

PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 0-0 LIVE MATCH 20.53 - L'esibizione di David Garrett accompagna Javier Pastore e Javier Zanetti che portano in campo la coppa dalle grandi orecchie. 20.52 - FInisce la perfor ...