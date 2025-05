LIVE PRIMAVERA- Napoli-Virtus Entella le formazioni ufficiali del playoff

Oggi è il giorno decisivo per il Napoli Primavera, che sfida la Virtus Entella nei playoff di promozione in Primavera 1. Un match cruciale, non solo per il futuro della squadra, ma anche per il rinnovato entusiasmo attorno al settore giovanile partenopeo. I giovani talenti possono scrivere una pagina importante nella storia del club. Riusciranno a conquistare un posto tra le grandi? Segui il live per scoprirlo!

Segui qui il live del match di Primavera 2 fra Napoli e Virtus Entella, playoff valido per la promozione in Primavera 1. Questo è il grande giorno per il Napoli Primavera: quest'oggi, infatti, andrà in scena il playoff per la promozione in Primavera 1 contro il Virtus Entella. Dopo la regular season che li ha visti terminare al secondo posto alle spalle del Frosinone nel Girone B di Primavera 2 e le vittorie nelle fasi precedenti contro Renate e Como, gli azzurrini proveranno ora a strappare il pass per la promozione. Cornice della gara, lo Stadio Piccolo di Cercola, gremito di tifosi per l'occasione.

Playoff Primavera, Napoli-Renate: data e orario dei quarti di finale

Gli azzurrini del Napoli, allenati da Dario Rocco, si preparano ad affrontare il Renate nei quarti di finale dei playoff di Primavera 2.

