LIVE PRIMAVERA- Napoli-Virtus Entella 0-0 | subito super chance per Malasomma

Oggi è il giorno della verità per il Napoli Primavera: in gioco c’è la promozione in Primavera 1! Dopo una stagione brillante, con un secondo posto che fa ben sperare, i giovani talenti partenopei sfidano la Virtus Entella per conquistare un sogno. Gli occhi sono puntati su Malasomma, pronto a trasformare le occasioni in gol. Non perdere l’emozione di questo match che può segnare il futuro dei nostri ragazzi!

Segui qui il live del match di Primavera 2 fra Napoli e Virtus Entella, playoff valido per la promozione in Primavera 1. Questo è il grande giorno per il Napoli Primavera: quest'oggi, infatti, andrà in scena il playoff per la promozione in Primavera 1 contro il Virtus Entella. Dopo la regular season che li ha visti terminare al secondo posto (a pari punti con l'Ascoli) alle spalle del Frosinone nel Girone B di Primavera 2 e le vittorie nelle fasi precedenti contro Renate e Como, gli azzurrini proveranno ora a strappare il pass per la promozione. Cornice della gara, lo Stadio Piccolo di Cercola, gremito di tifosi per l'occasione.

Playoff Primavera, Napoli-Renate: data e orario dei quarti di finale

Gli azzurrini del Napoli, allenati da Dario Rocco, si preparano ad affrontare il Renate nei quarti di finale dei playoff di Primavera 2.

TWEET - Il Napoli Primavera affronta la Virtus Entella, ADL: "Tutti a Cercola per coronare questa stagione straordinaria, forza ragazzi"

Si legge su napolimagazine.com: Il Napoli Primavera affronta la Virtus Entella per la finale play off del campionato Primavera 2. Da X arriva anche il messaggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Alle 14.30 i nostri r ...

Primavera 2, Napoli-Virtus Entella: in palio la serie A, le probabili formazioni

Secondo iamnaples.it: La Primavera del Napoli si gioca in una finale secca il ritorno nella serie A della categoria. Gli azzurrini mancano dal campionato Primavera 1 da due ...

Finale Palyoff Primavera2 – Napoli-Virtus Entella: probabili formazioni e dove vedere il match

Come scrive corriereazzurro.it: Finale Palyoff Primavera2 - Napoli-Virtus Entella: probabili formazioni e dove vedere il match. Scopriamolo insieme in questo articolo ...