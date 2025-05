LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 7-5 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | venticinquesimo scudetto per la squadra siciliana!

L’Orizzonte Catania conquista il venticinquesimo scudetto di pallanuoto femminile, consolidando la sua supremazia nel panorama sportivo italiano. Con una tripletta di Andrews e una doppietta di Bettini, le siciliane si sono dimostrate inarrestabili, lasciando Roma a inseguire. Questo successo non è solo una vittoria, ma un segnale chiaro: il talento e la determinazione delle atlete italiane stanno riscrivendo le regole del gioco. Scopri il futuro luminoso di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 19.36 Orizzonte Catania che si conferma vincitore, da segnalare la tripletta di Andrews e la doppietta di Bettini. Roma mai veramente in gara se non nell’ultimo quarto dove il Catania si è rilassato visto il largo vantaggio acquisito nei primi tre quarti di match. FINISCE QUI Orizzonte Catania-SIS Roma 7-5. Orizzonte Catania vince il suo 25esimo scudetto. 0.21 Goooool, Ranalli, ultimi colpi della squadra romana, Orizzonte Catania-SIS Roma 7-5. 0.45 Retge non valida per il Catania, suono della sirena prima del tiro di Tabani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 7-5, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: venticinquesimo scudetto per la squadra siciliana!

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: gara-1 della finale scudetto

Benvenuti alla Diretta Live di Orizzonte Catania contro SIS Roma, finale scudetto 2025 di pallanuoto femminile in corso.

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 0-0, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

