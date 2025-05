LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 2-0 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | spettacolare rete di Bettini!

L'orizzonte del pallanuoto femminile si tinge di entusiasmo! L'Orizzonte Catania conquista il campo con un 2-0 contro la SIS Roma, grazie a due reti mozzafiato di Bettini e Viacava. Questo match non è solo una vittoria, ma un chiaro segnale della crescita del movimento sportivo femminile in Italia, sempre più protagonista nei grandi eventi. Rimanete sintonizzati per un finale da brivido!

2.54 Sesena evita la terza rete catanese su Andrews. 4.57 Gooooooool, Viacava con una grande botta, Orizzonte Catania-SIS Roma 2-0. 5.19 Tiro alto di Picozzi. 6.48 Gooooooool, Bettini, destro sul primo palo, Orizzonte Catania-SIS Roma 1-0. 7.14 Fallo in attacco di Cocchiere. 7.55 Inizia il primo quarto palla al Catania! 18.29 Tutto pronto per l'inizio del primo quarto. 18.24 Giocatrici in campo, inizia la fase pre partita. 18.20 Catania e Roma si sfidano nella finale scudetto per la terza volta. 18.16 Si gioca alla piscina comunale di "Nesima" l'ultima sfida che vale lo scudetto.

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: gara-1 della finale scudetto

Benvenuti alla Diretta Live di Orizzonte Catania contro SIS Roma, finale scudetto 2025 di pallanuoto femminile in corso.

