LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Taddeucci riporta l’Italia in zona podio

La tensione si taglia col coltello agli Europei di nuoto di fondo! Taddeucci è in piena lotta per il podio, mentre l'Italia si riappropria della sua storica competitività. Con un gruppo di testa formato da Francia, Ungheria e Germania, ogni secondo conta. Non perdere il brivido del live: segui l’andamento e scopri se Taddeucci riuscirà a conquistare un meritato posto sul podio. La gara è solo all'inizio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Fila indiana con Francia, Ungheria, Germania e Italia che si è riportata sotto 10.28: Taddeucci si avvicina al terzetto di testa 10.24. Aumenta il vantaggio della francese sulle inseguitrici 10.21: Ungheria e Germania appaiate all'inseguimento della Francia, Taddeucci sembra poter guadagnare qualche metro 10.18: Questa la classifica al primo passaggio dal traguardo: 1 FRA – France – 16:06.43 (1.50 km) +0.00 2 GER – Germany – 16:09.24 (1.50 km) +2.81 3 HUN – Hungary – 16:10.09 (1.50 km) +3.66 4 FRO – Faroe Islands – 16:24.19 (1.50 km) +17.76 5 ITA – Italy – 16:25.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro con Taddeucci e Paltrinieri nella staffetta mista

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di ...

Europei nuoto di fondo 2025 oggi: orari 31 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Come scrive oasport.it: Oggi, sabato 31 maggio, ultimo giorno di gara negli Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia. Nella acque libere croate, le emozioni non ...

Nuoto: Europei di fondo, Paltrinieri quinto nella 3km knockout sprint

Secondo msn.com: E’ il colpo del knockout che gli ungheresi, maschi e femmine, sferrano al volto azzurro nell’acqua fredda di Stari Grad, isola di Hvar, Croazia, campionati europei del nuoto in ...