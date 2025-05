LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia si gioca l’oro con Taddeucci e Paltrinieri nella staffetta mista

Oggi è il gran finale dei Campionati Europei di nuoto di fondo a Stari Grad, dove l'Italia punta a conquistare l'oro con i fenomeni Taddeucci e Paltrinieri nella staffetta mista. In un momento in cui il nuoto in acque libere sta guadagnando sempre più visibilità, questa sfida potrebbe diventare un simbolo di riscatto e determinazione per gli atleti azzurri. Non perdere l'emozione della diretta: ogni bracciata può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Nella giornata di oggi si disputa la staffetta 4×1500 mista. Ultimo atto degli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, che vedrà affrontarsi formazioni composte da due donne e due uomini, chiamati a completare ciascuno un tratto di un chilometro e mezzo in mare aperto. Dopo le emozioni della 5 km e delle knockout race, tutte le squadre migliori si presentano con i loro atleti più in forma, e lo spettacolo è assicurato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca l’oro con Taddeucci e Paltrinieri nella staffetta mista

