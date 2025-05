LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | caccia all’oro per Paltrinieri nell’ultima frazione

L'emozione è palpabile agli Europei di nuoto di fondo del 2025, con Gregorio Paltrinieri che sfida il tempo e i suoi avversari per conquistare l'oro. In un momento cruciale della gara, la tensione cresce: Rasovszky cerca di tenere il passo, mentre Fontaine inizia a perdere terreno. La strategia e la resistenza sono più importanti che mai in questo sport che incarna la lotta contro se stessi. Chi avrà la meglio nell’ultima frazione? Non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Rasovszky cerca di restare in scia di Paltrinieri 11.00: Si sta staccando Fontaine 10.59. Alza ulteriormente il ritmo Paltrinieri, faticano a rispondere Ungheria e Francia 10.58. Cambia marcia Paltrinieri e prova a mettere in difficoltà i rivali 10.56: Alla penultima boa prima del rettilineo finale c’è Rasovszky in testa, secondo Paltrinieri, dietro Fontaine che va staccato perchè nel finale è micidiale 10.53: Rasovszky e Paltrinieri davanti, Francia dietro 10.50: Paltrinieri accelera e passa in testa, Francia e Ungheria inseguono 10.48: Questa la situazione dopo la terza frazione: 1 HUN – Hungary – 48:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: caccia all’oro per Paltrinieri nell’ultima frazione

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di nuoto di fondo 2025! Oggi seguiamo la prima giornata di gare a Stari Grad, Croazia, con la attesissima competizione della 10 km maschile alle 14:00.

